Вашингтон, 15 июня, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Ужесточение санкций США против России может быть расширено на суверенный долг РФ. Сенаторы включили поправку по России в законопроект, предусматривающий усиление давления на Иран и Россию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США против России

Согласно поправкам, санкции, могут быть распространены на суверенный долг РФ. Соответствующий доклад о последствиях таких санкций должен в течение 180 дней после введения поправок представить в Конгресс Минфин США.

Теперь принятый Сенатом законопроект поступит на обсуждение в Палату представителей, а далее его должен подписать президент США. В поправках есть положение, которое не позволит президенту США Дональду Трампу ослабить или отменить принятые меры без одобрения конгресса.

Также санкции предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Санкции коснутся тех, кто, по мнению Вашингтона, причастен к кибератакам, в которых США обвиняют Россию.

Кроме того, глава государства должен будет ввести санкции против тех, кто оказывает «значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку» правительству Сирии. Могут быть введены и ограничения против лиц, вкладывающих более $1 млн в строительство Россией трубопроводов для экспорта энергоресурсов.

Ранее один из инициаторов законопроекта, сенатор Линдси Грэм заявил, что в случае если президент Дональд Трамп не подпишет указанный законопроект, чтобы наказать Россию, он предаст демократию.

Власти Российской Федерации не хотели бы, чтобы отношения между Москвой и Вашингтоном уходили в «санкционное пике». Об этом 14 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя «санкционные устремления» некоторых политиков в США.