Москва, 15 июня, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Случай, чуть не приведший гибели высокопоставленного конгрессмена на бейсбольном поле в городе Александрия, штат Вирджиния, США, — это совокупность фактора примитивности американской культуры и фактора безответственности американских властей, выразил свое мнение экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Nhub.news Оцепление

По словам Кедми, инцидент в США, в результате которого была открыта стрельба на бейсбольном поле, где были ранены конгрессмен от Республиканской партии Стив Скалис и несколько его помощников, имеет под собой два слоя.

«Тут два момента есть в отношении этого случая. Этот случай — результат двух факторов: один — примитивность американской культуры. Средний американец… ему легко вбить в голову любую чушь, любую глупость, даже легче, чем немцу в 1933−34 годах, не удивляйтесь. Когда нагнетали вот эту кампанию… ненависти кому-то, воздействовали на самые низменные примитивные инстинкты среднего американца», — отметил эксперт схожесть машины пропаганды и степени оболваненности немецкого общества времен Третьего рейха и современного американского общества.

Кедми также подметил, что на активизацию подобной агрессии способна машина пропаганды США, которая нагнетает антироссийскую и антирусскую истерию, что очень легко ложится на американское общество, которое очень легко поддается манипуляции.

«Это результат того, что безответственные люди могут по своей ненависти довести средних американцев до чего угодно… Теперь сделайте шаг немножко в сторону и посмотрите… антироссийская кампания и антирусская кампания… как это влияет на умы средних американцев, которые готовы взять оружие и стрелять в человека определенной партии», — отметил эксперт.

Напомним, что 14 июня злоумышленник открыл огонь из полуавтоматической винтовки по посетителям площадки для бейсбола в штате Вирджиния неподалеку от Вашингтона. Гражданин США Джеймс Ходжкинсон выпустил по людям не менее 50 пуль из своей винтовки, а затем был застрелен полицейскими. Также стало известно, что нападавший совершил преступление по принципу политической вражды. Получивший серьезные ранения конгрессмен Стив Скалис находится в критическом состоянии.