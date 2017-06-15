Калуга, 15 июня, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и директор калужского завода Volvo Абуаюб Абденассер приняли участие в вечерней сессии «Дня поставщиков», об этом сообщила вчера, 14 июня, пресс-служба администрации области.

Volvo

В рамках мероприятия, на котором присутствовало более 60 компаний автомобильного сектора России, участники обсудили вопросы развития взаимоотношений между Volvo Group Trucks Россия и производителями автомобильных компонентов. Губернатор области призвал руководителей автопредприятий активно сотрудничать с регионом, а также созданию производств автокомпонентов на территории области.

«Калужская область готова оказать содействие в предоставлении промышленных площадок как непосредственно здесь, на территории областного центра, так и на территории Особой экономической зоны «Калуга». Вы можете здесь производить автокомпоненты, что удешевит их стоимость, сократит издержки на транспортные расходы», — отметил губернатор.

Помимо этого, глава региона отметил:

«На территории Калужской области производится 11,5 процентов легковых автомобилей от их общего количества в стране. Уровень локализации составляет 50, а по некоторым маркам — 70 и более процентов. Однако, уровень локализации производства грузовиков меньше».

В рамках мероприятия директор калужского завода Абденассера Абуаюба заявил, что ЗАО «Вольво Восток», который управляет заводами в России, планирует по итогам года произвести около 5000 новых грузовых автомобилей в Калуге.

Напомним, что по итогам прошлого года было выпущено 1,3 тысячи грузовиков, а в 2015 году завод выпустил всего 400 грузовиков. Завод Volvo Trucks был введен в эксплуатацию в январе 2009 года с проектной мощностью до 15 тысяч грузовых автомобилей в год.