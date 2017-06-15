Ярославль, 15 июня, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Жители деревни Красногор Переславского района Ярославской области обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой на то, что дорога в их населенный пункт стала платной. Обращение опубликовано на сайте «Написать письмо Путину», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mag-mobil.de Платная дорога

В обращении к президенту жители Красногора рассказывают, что еще недавно они ездили по дороге ужасного качества, через лес, которую ремонтировали общими усилиями. В рамках регионального проекта «Обустроим область к юбилею» в 2016 году дорога к деревне была частично построена за счёт областного бюджета. Оставшуюся часть дороги достроили на свои средства ряд обеспеченных жителей и дачников Красногора. После чего с тех жителей, что не сдавали деньги на строительство, начали просить 24 тысячи рублей за работы, 4500 рублей за ворота и тысячу рублей ежемесячно за пользование дорогой.

Глава Пригородного сельского поселения Переславского района Светлана Трошина в беседе с корреспондентом ИА REGNUM подтвердила факт попытки сбора денег за пользование дорогой. Она считает, что в Красногоре произошел конфликт между москвичами, купившими участки в деревне, и коренным населением.

«Деревня Красногор небольшая, около 44 домовладений. Жители деревни и дачники захотели построить дорогу, не дожидаясь строительства за счёт района и области, собрали деньги, от 10 до 20 тысяч. Часть дороги таким образом была построена. После этого мне позвонил староста деревни Михаил Мамаев, и сказал, что по дороге ходят КамАЗы, портят дорогу, и надо поставить шлагбаум, такая практика у нас в поселении есть, и я сказала, что шлагбаум можно ставить. Так вышло, что дорога всегда шла по участку, собственником которого являлся депутат районного собрания представителей Андрей Ватлин. Ватлин продал или подарил участок своему другу Михаилу Мамаеву. Теперь они пускают через дорогу только тех, кто сдал деньги на дорогу, я пыталась их переубедить, но наши разговоры не действуют. Но в деревню есть старая, вторая дорога, правда, после весны она в плохом состоянии, и проехать по ней невозможно. Сейчас администрация района ищет возможность построить дорогу в объезд частного участка, область готова выделить деньги на 2018 год», — рассказала Светлана Трошина.

Жители деревни Красногор в своем обращении к президенту связывают сложившуюся ситуацию с деятельностью депутата собрания представителей Переславского муниципального района Андрея Ватлина. Сам Ватлин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказал, что конфликт уже удалось разрешить.

«Спор между жителями деревни, разделившимися на две части, длился достаточно долго. Вчера удалось прийти к решению: проезд будет открытым и бесплатным для всех жителей Красногора, пока вопрос не будет решён в правовом поле. Та сторона, по земле которой проходит дорога, этим не очень довольна, но что делать, людям же надо ездить», — рассказал Андрей Ватлин.

Андрей Ватлин в настоящее время является кандидатом в депутаты Ярославской областной думы по избирательному округу № 9. По неофициальной информации, он может быть выдвинут от ЛДПР для участия в губернаторских выборах 10 сентября 2017 года.