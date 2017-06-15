Москва, 15 июня, 2017, 07:18 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в одном из интервью режиссеру Оливеру Стоуну, записанном в 2015 году, заявил, что диалог с президентом США Бараком Обамой по поводу Украины был «не сердечным».

Скриншот с видео The Putin Interviews SHOWTIME Владимир Путин

По его словам, расходились оценки ситуации на Украине. Путин отметил, что он находился в постоянном контакте с Обамой — по телефону.

«У нас разные были оценки, да и сейчас они разные, по поводу причин кризиса на Украине и его хода», — сказал президент РФ.

На вопрос, был ли диалог «сердечным», Путин ответил «нет» и пояснил, что он носил деловой характера. Тем не менее, он был неконтронтационный и «заинтересованный».

В заключение этого отрывка беседы Путин подтвердил, что они с Обамой были на «ты» и называли друг друга «Барак и Владимир».

Первая серия «Интервью с Путиным» вышла на телеканале Showtime 12 июня. Всего в фильме четыре серии, которые Стоун снимал в течение двух лет. Последняя серия выйдет в свет 15 июня.

Ранее в ходе интервью Путин заявил, что Вашингтон и его европейские союзники использовали ситуацию на Украине в своих целях, оседлав протест в Киеве в 2014 году вместо того, чтобы выяснять, что в действительности происходит.

«Наши партнеры в Европе и Соединенных Штатах оседлали этого коня недовольства людей и вместо того, чтобы выяснять, что реально происходит, они поддержали государственный переворот», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент считает, что Вашингтон не заинтересован в налаживании российско-украинских отношений, видя в них угрозу для себя. Сближения Москвы и Киева США стремятся не допустить «во что бы то ни стало».