Якутск, 15 июня, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Из 17,9 тыс. заявок на земли Якутии только 170 — не от жителей самой республики. Такую информацию озвучил глава региона Егор Борисов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Гектары

Читайте также: Дальневосточный гектар популярен у якутян и уральцев

«Интерес к земле всегда был в республике и остаётся, Мы были правы в том, что убедили депутатов Госдумы: есть определённая категория земель, которые нужно защищать, с учётом будущего и настоящего делать зоны «нельзя». Это зоны полезных ископаемых, лесные угодья, земли, которые нужны для будущего Якутии», — констатировал Егоров.

Глава республики также отметил, что 705 территории региона защищены самим законом о дальневосточном гектаре.

«Обращаюсь у тем людям, которые считали, что кто-то приедет и всё заберёт. Мы в этом плане полностью защищены», — заверил Егор Борисов.

Тем не менее, по его словам, земли республики, которые не будут раздаваться всем желающим жителям России, якутяне смогут получить для ведения сельского и лесного хозяйства, в том числе особые условия предоставляются желающим заняться табунным коневодством.

Читайте также: Раздавать гектары Якутии мешают острая нехватка кадров и старые компьютеры

«Через этот закон мы возбудили в сознании людей мысль, что земли надо приобретать и получать, чтобы создавать производство. Этим якутяне очень хорошо стали заниматься, это очень важный фактор, и мы благодаря этому закону всё-таки людей настроили на позитив с точки зрения развития сельского хозяйства», — выразил уверенность Егор Борисов.

Отметим также, что, по информации министерства имущественных и земельных отношений республики, наибольший интерес к гектарам Якутии проявили жители Московской области, Москвы, республики Татарстан, Свердловской и Воронежской областей.

Ещё один нюанс — скорость заключения договоров на земли в регионе по-прежнему остаётся низкой. Так, из 17,9 тыс. заявителей пользоваться участками уже могут только 12% (2215), положительно рассмотрено — 13% (2392). Отказы получили 36% претендентов на гектары региона.

Читайте также: Глава Якутии пожаловался на несовершенство ФИС «НаДальнийВосток.рф»

Как сообщало ИА REGNUM, потенциально готовы взять дальневосточный гектар 14% россиян, а среди жителей Дальнего Востока — 36%. Якутия по количеству поступающих заявок на получение земли уступает место только Приморью. Тем не менее, темпы заключения договоров на участке в республике крайне низкие, причиной этого называется нехватка кадров, и некорректное отображение участков в информационной системе «НаДальнийВосток.рф»