Ярославль, 15 июня, 2017, 07:02 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля неожиданно передумала объявлять мораторий на предоставление в безвозмездное пользование помещений для социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующее решение должно было быть принято на заседании муниципалитета 14 июня. Накануне его одобрила комиссия по собственности. Речь шла о том, чтобы прекратить предоставление бесплатных помещений до 1 января 2018 года, чтобы провести ревизию все ранее предоставленных площадей. Это было продиктовано как недостатком денег в бюджете, так и тем, что ряд помещений используется не по назначению или неэффективно, а в некоторых НКО оказывают коммерческие услуги и зарабатывают деньги.

Мэрия Ярославля

Во время заседания муниципалитета мэр города Владимир Слепцов ушел на заседание правительства Ярославской области, а вернувшись, вдруг предложил снять вопрос об НКО с повестки дня.

«Есть общественные организации, которые оказывают большую помощь людям. Этим решением мы можем им навредить. Как говорит наш президент, решения нужно принимать не только головой, но и сердцем», — сказал Владимир Слепцов.

Депутаты пытались возразить, что решение не коснется уже работающих на муниципальных площадях НКО, однако мэр настоял на своем решении. Не исключено, что это было вызвано реакцией на планы городских властей в социальных сетях после публикации ИА REGNUM. Так председатель Ярославской региональной общественной организации инвалидов «Лицом к миру», которая объединяет родителей с детьми-инвалидами, Наталия Жужнева подвергла проект решения жесткой критике в своем Facebook:

«Просто замечательная новость! Мы бьемся с мэрией за помещения уже пол-года. И ровно на нас, именно на помещении, которое мы подбирали вместе с КУМИ, вместе с Вячеславом Гавриловым, для введения его в реестр помещений для НКО — все заморозили. Помещение, видимо, лакомое для кого-то. Заявлено 1000 кв. м. На деле — 500 кв. м, 1-ый этаж и подвал, который надо приводить в порядок — 500 кв м. Чкалова 21, бывший техникум ремесленной палаты. Качество наших услуг признает область, признает Минтруд. Уже на руках заключение надлежащем качестве услуг. Документы — в Минюсте на вхождение в реестр исполнителей общественно-полезных услуг. Мы сидим на арендованных 100 кв м. друг у друга на голове — гончарная, ткацкая, столярная ремесленные мастерские, музыкальные занятия, театр, хореография, подготовка к школе, коррекция, коммуникации, телесно-ориентированная терапия, канис-терапия. Организация растет как снежный ком, может быть потому, что не берут наших тяжелых ребят в государственные организации. Фактически только Центр на Маланова. Это все. Мы надеялись начать новый учебный год в новых помещениях. Это мы так готовимся к 15-летнему Гражданскому Форуму», — написала Наталия Жужнева.

В итоге мэрия и муниципалитет Ярославля продолжат разбираться с помещениями, предоставленными НКО без приостановки предоставления новой недвижимости.