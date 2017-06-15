Вашингтон, 15 июня, 2017, 07:03 — ИА Регнум. Катар отдаст $12 млрд за покупку боевой авиации, передает 15 июня Die Zeit.

Shannon Collins F-15

Несмотря на то, что Вашингтон обвинил Доху в спонсировании терроризма, США пошли на сделку с Катаром и поставят в страну 36 истребителей F-15.

Сделку провели министр иностранных дел Катара Халид аль-Аттия и глава Пентагона Джеймс Мэттис.

СМИ отмечают, что это второй крупный контракт по поставке военной авиации между двумя странами. Ранее, в 2016 году, США направили в Катар 72 истребителя на сумму $21 млрд.

Напомним, что к 8 июня десять стран — Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова — разорвали с Дохой дипломатические отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, эти страны считают, что Катар финансирует международные террористические группировки и является дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке.