Хабаровск, 15 июня, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Экипаж российского судна «Анатолий Торчинов» застрял в китайском порту Шидао без денег, еды, воды, медикаментов и топлива. На борту есть заболевшие, один моряк госпитализирован. Судовладелец — компания «MB-Лайн» — уже давно в «черном списке» РПСМ. Моряки несколько месяцев безуспешно пытаются вернуться домой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Из архива автора «Анатолий Торчинов» застрял в порту Китая

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14 июня истек срок регистрационных документов теплохода «Анатолий Торчинов». Это значит, что сухогруз не имеет права выходить в море. Судно стоит в китайском порту Шидао с 28 апреля. На борту нет еды, пресной воды. Нет медикаментов, нет топлива, нет вообще ничего, включая средства личной гигиены для экипажа. Люди болеют и с каждым днем заболевших становиться все больше. Один из членов экипажа госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Задолженность по зарплате составляет более 4,3 млн рублей. Платить перестали с 1 января. А 1 июня у нас закончилась пресная вода, продукты и прочее. С января судовладелец полностью прекратил снабжение судна. Не выдаются ни рабочая одежда, ни обувь, ни перчатки, вообще ничего! Люди на грани нервных срывов. Все работы остановлены, кроме поддержания судна на плаву. Все переговоры с судовладельцем, компанией «МВ-Лайн» завершаются лишь словесными обещаниями. В разговоре с генеральным директором ООО СК «МВ-Лайн», Юрием Перервой, был получен ясный ответ: «денег у компании нет, исходя из реалий погасить задолженность не представляется возможным», — рассказал капитан теплохода «Анатолий Торчинов» Евгений Пискунов.

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Компания ООО СК «МВ-Лайн» категорически отказывается репатриировать экипаж на родину, что является грубейшим нарушением как международного, так и российского законодательства. У экипажа закончилось действие контрактов, а, следовательно, срок действия рабочих виз. Территория судна, опять же, по всем международным законам, является территорией государства, флаг которого развевается на его мачте. На мачте «Анатолия Торчинова» — флаг Российской Федерации. Капитан судна от имени экипажа обратился в консульство России в Пекине. Но прошло уже три недели, а консульство никаких действий не предпринимает. Из ведомства приходят лишь отписки: «Это все не так просто и делается не быстро». Интересно: если на борту российского судна кто-то умрет от голода, жажды или болезней — готово ли консульство России взять на себя ответственность? За все время представитель консульства, осведомленный о бедственном положении моряков, граждан России (!) ни разу на судне не появился. Ничего не сделано и для того, чтобы хотя бы обеспечить людей едой и водой!

Капитан также направил обращение в прокуратуру Приморского края. Но и из этого ведомства пока никаких вестей.

«К нам, в РПСМ, пока моряки «Анатолия Торчинова» не обращались. Скорее всего, они не являются членами профсоюза, что очень и очень плохо. Компания ООО СК «МВ-Лайн» не впервые попадает в поле нашего зрения. Невыплаты зарплаты и прочие нарушения прав моряков имели место неоднократно, на судах «Горнозаводск» (флаг России) и «Believe» (флаг Сьерра-Леоне). Моряки этих судов являлись членами РПСМ, они обратились к нам за помощью, мы им помогли», — рассказал председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

Компания ООО СК «МВ-Лайн» не застраховала экипаж, грубо нарушив новые поправки к международной Конвенции о труде в морском судоходстве об обязательном страховании экипажей. Если экипаж застрахован, то все расходы по его лечению, репатриации, прочему несет страховая компания. Но судовладелец и это требование проигнорировал. А российские портовые власти, по сложившейся уже чудовищной традиции, выпустили судно с незастрахованным экипажем в рейс. Сейчас моряки брошены на чужбине всеми — работодателем и, судя по бездействию консула России в Китае, собственной страной.

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На российском торговом флоте — полный бардак

РПСМ в очередной раз намерен на встрече с министром транспорта Российской Федерации Максимом Соколовым поднять жизненно-важные для российских моряков вопросы: финансовые гарантии судовладельцев по репатриации, проблему медицинского освидетельствования экипажей, защиту национального рынка труда.

Профсоюз намерен затронуть проблему медицинских свидетельств, поскольку она требует безотлагательного решения. Уже с 1 июля медицинские документы российских моряков могут быть признаны нелегитимными в иностранных портах захода, если не будут выполнены требования Конвенции о труде в морском судоходстве (КТМС) и о подготовке и дипломировании моряков и несению вахты (Конвенция ПДНВ).

РПСМ неоднократно поднимал этот вопрос на встречах с Максимом Соколовым. И министр даже информировал профсоюз о начале деятельности в этом направлении. Но до сих пор ничего не сделано.

«Не смотря на то, что приняты поправки к международной конвенции о труде в морском судоходстве, обязывающие судовладельцев страховать экипажи, РПСМ до сих пор ничего не известно о принятых мерах, как со стороны судовладельцев и страховых компаний, так и со стороны Минтранса РФ», — рассказал председатель Дальневосточной территориальной организации РПСМ Николай Суханов.

Профсоюз продолжает добиваться и защиты права на труд российских моряков. Речь о новых законах о ТОСЭР и свободных портах. Эти законы дают российскому судовладельцу — резиденту не получать разрешение государства на использование иностранной рабочей силы. А это может окончательно оставить без работы моряков — россиян.

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Как сообщало ИА REGNUM, полное бесправие российских моряков, работающих как на судах под иностранными флагами, так и под флагом родной страны, стало одной из ключевых проблем морских регионов ДФО. Пальму первенства по нарушению прав моряков годами держит Сахалинская область. Но, учитывая, что на судах работают моряки всего федерального округа и других регионов России, проблема — общая. Не намного лучше ситуация в Приморье. Но, учитывая, что в этом регионе очень качественно работают РПСМ и транспортная прокуратура, в большинстве случаев права моряков удается отстоять. Российский моряк сегодня — самый незащищенный человек: его можно бросить в чужой стране, можно не заплатить за месяцы тяжелейшего труда. Можно вообще утопить, выпустив в море аварийное судно, как это произошло с 69 погибшими моряками сахалинского траулера «Дальний Восток», судебный процесс по которому странным образом засекретили на Сахалине. И в большинстве случаев — никто за это не ответит.