Париж, 15 июня, 2017, 06:40 — ИА Регнум. Французское правительство одобрило 14 июня законопроект, предложенный президентом Эммануэлем Макроном, который запрещает депутатам принимать на работу членов их семей, передает Die Tagesschau.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Мы должны восстановить доверие наших граждан, наших избирателей», — отметил пресс-секретарь правительства Кристоф Кастанер, ссылаясь на скандал избирательной кампании Франсуа Фийона, кандидата в президенты Франции от партии «Республиканцы».

Напомним, его супруге Пенелопе Фийон были предъявлены обвинения в коррупции.

Против нее было возбуждено дело о предполагаемом фиктивном трудоустройстве в нижнюю палату парламента, благодаря чему она злоупотребляла общественным имуществом.

Таким образом, Макрон начал исполнять свои предвыборные обещания. В ходе предвыборной гонки он неоднократно заявлял, что в его планы входит борьба с «конфликтами интересов» внутри парламента.

Эксперты считают, что это — «хорошее» начало президентства, а также залог успеха на втором туре парламентских выборов во Франции, которые состоятся 18 июня.

Напомним, в ходе первого тура победу одержала партия Макрона «Республика, Вперед!».