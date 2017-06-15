Эммануэль Макрон начал исполнять свои предвыборные обещания
Париж, 15 июня, 2017, 06:40 — ИА Регнум. Французское правительство одобрило 14 июня законопроект, предложенный президентом Эммануэлем Макроном, который запрещает депутатам принимать на работу членов их семей, передает Die Tagesschau.
«Мы должны восстановить доверие наших граждан, наших избирателей», — отметил пресс-секретарь правительства Кристоф Кастанер, ссылаясь на скандал избирательной кампании Франсуа Фийона, кандидата в президенты Франции от партии «Республиканцы».
Напомним, его супруге Пенелопе Фийон были предъявлены обвинения в коррупции.
Против нее было возбуждено дело о предполагаемом фиктивном трудоустройстве в нижнюю палату парламента, благодаря чему она злоупотребляла общественным имуществом.
Таким образом, Макрон начал исполнять свои предвыборные обещания. В ходе предвыборной гонки он неоднократно заявлял, что в его планы входит борьба с «конфликтами интересов» внутри парламента.
Эксперты считают, что это — «хорошее» начало президентства, а также залог успеха на втором туре парламентских выборов во Франции, которые состоятся 18 июня.
Напомним, в ходе первого тура победу одержала партия Макрона «Республика, Вперед!».