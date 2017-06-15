Улан-Удэ, 15 июня, 2017, 06:31 — ИА Регнум. В Бурятии 15 июня ликвидируют девять лесных пожаров в Закаменском, Курумканском, Муйском, Кабанском, Северо-Байкальском и Прибайкальском районах на площади около 660 га.

skeeze Огонь в лесу

Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), в том числе, действует очаг возгорания в Джергинском заповеднике на площади 200 га. Здесь с огнем борются 29 человек — сотрудники лесной охраны и заповедника, лесопользователи. Применяется тяжелая и лесопожарная техника. В заповедник направлены 15 парашютистов-пожарных Баргузинского и Усть-Баргузинского авиаотделений. По данным РАЛХ, возгорание произошло из-за перехода огня с земель иных категорий.

Кроме того, один очаг возгорания локализован в Прибайкальском районе на площади 50 га.

Всего в Бурятии пожары тушат 495 человек с использованием 89 единиц тяжелой и лесопожарной техники.

За прошедшие сутки в регионе ликвидировали восемь лесных пожаров в Баргузинском, Еравнинском, Закаменском, Муйском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском районах. Площадь, пройденная огнем, составила около 430 га.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в лесах Бурятии из-за сложной лесопожарной обстановки введен режим ЧС. Доступ в лес для населения категорически запрещен.

14 июня стало известно, что три действующих лесных пожара в Баунтовском и Муйском районах Бурятии прекратили тушить в связи с соответствующим решением комиссии по ЧС. По информации РАЛХ, эти пожары не представляют угрозы для населенных пунктов и объектов экономики, а затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен.