* запрещённая в России организация

Могадишо, 15 июня, 2017, 06:10 — ИА Регнум. 14 человек погибли в результате атаки террориста в столице Сомали, передает 14 июня Die Tagesschau.

ORIEZ Могадишо

Напомним, заминированный автомобиль взорвался возле ресторана Pizza House, после чего внутри заведения началась стрельба.

Представители полиции Могадишо заявили, что боевики взяли в заложники людей.

Также отмечается, что взрыв прогремел рядом с рестораном Posh Treats, популярным среди представителей городской элиты.

Позже полиции удалось застрелить двух террористов и освободить выживших заложников.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Группировка напрямую связана с террористической сетью «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), свои теракты она оправдывает тем, что стремится построить в стране теократию.