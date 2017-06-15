Набережные Челны, Татарстан, 15 июня, 2017, 06:17 — ИА Регнум.

Участок кадастровой стоимостью более 18 млн рублей, расположенный в Набережных Челнах, был передан в аренду без проведения торгов. Это не устроило антимонопольную службу, и она вынесла соответствующее предписание. В свою очередь, исполком не согласился с доводами и подал иск в Арбитражный суд РТ. Заседание по данному делу намечено на 25 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) succo Суд

По информации публичной кадастровой карты, земельный участок с кадастровым номером 16:52:090102:104 предназначен для размещения промышленных объектов, а также производственно-складской базы. Его площадь — 8 461 кв. м, а кадастровая стоимость — 18 048 412,93 рубля.

В своём решении Управление Федеральной антимонопольной службы по республике указало МКУ «Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан» на то, что ими не была опубликована информации о намерении передать участок в аренду, не проведены торги. Это, по мнению антимонопольной службы, привело или могло привести к недопущению, ограничению и устранению конкуренции.

6 июня 2017 года арбитражный суд удовлетворил ходатайство истца и принял обеспечительные меры до конца разрешения спора. Пока в судебном деле не будет поставлена точка, исполнение предписания УФАС по РТ приостановлено.