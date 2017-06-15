Москва, 15 июня, 2017, 06:00 — ИА Регнум. Государственный переворот на Украине в 2014 году осуществился при поддержке США и Европейского союза, заявил российский президент Владимир Путин в интервью кинорежиссеру Оливеру Стоуну на телеканале Showtime.

Mstyslav Chernov Unframe Майдан

В документальном фильме Стоуна «Интервью с Путиным» российский президент прокомментировал истоки переворота на Украине, в начале которого украинцы организовали протестные акции на улицах Киева. Вашингтон и его европейские союзники использовали ситуацию в своих целях.

«Наши партнеры в Европе и Соединенных Штатах оседлали этого коня недовольства людей и вместо того, чтобы выяснять, что реально происходит, они поддержали государственный переворот», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент считает, что Вашингтон не заинтересован в налаживании российско-украинских отношений, видя в них угрозу для себя. Сближения Москвы и Киева США стремятся не допустить «во что бы то ни стало».

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При этом, как отметил глава государства, Вашингтон, начиная с 2014 года, демонстрирует высокий интерес к ситуации на Украине. С 44-м президентом США Бараком Обамой переговоры по украинской проблеме Путин вел на регулярной основе.