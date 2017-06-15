Берлин, 15 июня, 2017, 06:04 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предложил принять законопроект, разрешающий сотрудникам правоохранительных органов отслеживать обмен информацией в мессенджерах, передает Die Tagesschau.

Geek-nose.com Мессенджер

Об этом Томас де Мезьер высказался на встрече глав МВД федеральных земель Германии в Дрездене 14 июня.

«Эта сфера не может оставаться в стороне от преступлений, а мы, в свою очередь, не можем оставаться в стороне от бездействия, мы должны использовать мессенджеры в антитеррористических мерах безопасности», — отметил Мезьер в ходе своего выступления.

Он утверждает, что, получив доступ к отслеживанию мессенджеров, полицейские смогут предотвратить террористические атаки.

Министр добавил, что для этого нужны специализированные программы отслеживания, благодаря которым можно будет считывать сообщения всех подозреваемых.