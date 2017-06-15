Петропавловск-Камчатский, 15 июня, 2017, 05:36 — ИА Регнум. На Камчатке владелец дальневосточного гектара вынужден через суд добиваться того, чтобы попасть на свой участок. Дело в том, что дачники, рядом с которым расположена его земля, перекрыли проезды. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM сам владелец, сейчас он подает иск в суд с просьбой устранить препятствия в пользовании участком земли.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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По словам собеседника агентства, он с момента запуска программы следит за её реализацией и изучал нормативные документы, а когда появилась возможность, сразу подал заявку. Договор на землю ему выдан под номером 39, а всего на полуострове выдано чуть более 900 участков, таким образом, мужчина был одним из первых, кто получил землю.

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«Договор в законном порядке зарегистрирован в кадастре и определен вид деятельности — дачное строительство и садоводство. В законном порядке получено разрешение на санитарную рубку и планировку участка. В планах сохранить лесной участок в первозданном виде, минимально расчистить место и построить бревенчатый домик, чтобы жить в гармонии с природой», — пояснил в разговоре с корреспондентом и обладатель гектара.

Однако договориться с соседями-дачниками садово-некоммерческого товарищества (СНТ) «Кунчилова» ему пока не удается.

«Я стал убирать валежник и больные деревья. Сразу появилась делегация соседей, мой участок находится в 15 метрах от его границы их товарищества, с претензиями: «почему я посмел взять участок не спросив мнения правления «, «мы сюда все время ходили за грибами», «мы ничего не дадим здесь делать и объявляем войну»…На мои аргументы о том, что и они тоже имели возможность также как и я взять участки в этом районе, мне ответили, что им они не нужны, у них есть свои участки!», — добавил будущий земледелец.

Мужчина отмечает, что не намерен отказываться от выделенного участка земли и готов в суде добиваться того, чтобы ему обеспечили проезд к территории.

Как сообщало ИА REGNUM, дачники, объявившие войну обладателям дальневосточных гектаров, обратились за помощью к местным и региональным властям. Люди просят предоставить заявителям землю в районах, которые не соседствуют с их дачами.

Письмо, которое есть в распоряжении редакции, адресовано, в первую очередь вице-премьеру Юрию Трутневу, а также региональным властям и чиновникам района, в котором находится «Кунчилово».

"Мы выражаем коллективное неприятие решения администрации Елизовского района о выделении пяти участков… Мы хотим сохранить лесной массив… К тяжелым последствиям приведет то, что по дорогам через наши участки пойдет тяжелая техника. Что неизбежно при освоении больших территорий. Эскалация конфликта между дачниками и «новыми хозяевами земли» неизбежна», — пишут люди.

Напомним, дачники СНТ «Кунчилово» перекрыли проезды для новых землепользователей. По словам людей, они провели собрание собственников и приняли решение восстановить ворота на одной из дорог в конце улицы перед сопкой, и перерыть наверху две дороги.