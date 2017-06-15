Набережные Челны, Татарстан, 15 июня, 2017, 05:50 — ИА Регнум.

Арбитражный суд Татарии 26 июня 2017 года рассмотрит претензии ООО «Талан-Набережные Челны» к МКУ «Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан». Последний отказался выдать разрешение на строительство первой очереди жилого комплекса в микрорайоне 19 по проспекту Сююмбике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Соответствующее решение исполком вынес 3 мая 2017 года, а иск компания подала 29 мая.

По информации из открытых источников, истец входит в группу компаний «Талан», зарегистрированную в Удмуртии. И это не первый проект, который компания планировать реализовать на территории Татарии. Один из них предполагает строительство нового микрорайона «Орловское поле» на 680 тыс. кв. м жилья. Под эти цели компания три года назад приобрела земельный участок площадью 72 га. На сегодня идёт проектирование первой очереди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в центре Набережных Челнов, как раз в районе проспекта Сююмбике, застройщик планирует реализовать проект «Сердце города». Он предполагает возведение домов разной этажности — от 9 до 23 этажей, а также строительство необходимой инфраструктуры.

На последнем заседании градостроительного совета Набережных Челнов, состоявшемся в июне 2017 года, участников познакомили с проектом концепции преобразования общегородского центра. Как заявил руководитель исполкома Ринат Абдуллин, слова которого цитируют местные издания, именно этот документ и ждали, чтобы начать выдавать разрешения. Развитие данной территории будет проходить в рамках частно-муниципального партнёрства.