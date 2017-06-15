Южно-Сахалинск, 15 июня, 2017, 06:15 — ИА Регнум. Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует 5, «чрезвычайный», класс пожарной опасности в Тымовском районе региона. Сильные лесные пожары 4 класса по прогнозам возможны в Ногликском, Охинском, Смирныховском и Александровск-Сахалинском районах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

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Высокая угроза возникновения пожаров в природной среде, по данным ГУ МЧС России по Сахалинской области, ожидается на Сахалине сегодня, 15 июня.

Особе внимание пожарные и спасатели уделяют работе в населением сельских районов островного региона, жилые дома и хозяйственные постройки которого расположены в непосредственной близости к лесным массивам. Жителям настоятельно рекомендуют очистить крыши строений от опавшей хвои и прочей растительности, убрать со дворов все воспламеняющиеся материалы и наполнить все емкости водой.

В памятке, распространяемой спасателями, есть и весьма необычные рекомендации. Например, жителям советуют, по согласованию с лесничествами, самостоятельно прореживать слишком густо растущие деревья в лесу вблизи домов. А также — самостоятельно убирать из-под взрослых деревьев в лесу подрост, опавшие листья и прочий мусор. Почему этим не занимаются, собственно, лесничества, которые и по долгу службы и за зарплату обязаны проводить противопожарные мероприятия в лесах — вопрос. К тому же, вооруженное бензопилами население, без специальных навыков, скорее может привести к возникновению пожаров, нежели предотвратить их.

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Как сообщало ИА REGNUM лесные пожары полыхают почти во всех регионах ДФО. В Хабаровском крае все возгорания, по данным пожарных, возникают в результате нерадивого поведения жителей таежных поселков в лесах региона. В крае специальным постановлением губернатора запрещены палы сухой растительности, в 14 районах введен особый противопожарный режим.