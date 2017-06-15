Берлин, 15 июня, 2017, 05:35 — ИА Регнум. Из-за дизельного скандала немецкий концерн Volkswagen будет два года бесплатно обслуживать автомобили у клиентов стран ЕС, передает 14 июня Die Tagesschau.

Volkswagen

Владельцы машин немецкой марки не рассчитывают на финансовую компенсацию, так как Еврокомиссия и руководство VW договорились о двухгодичном бесплатном обслуживании поврежденных автомобилей.

В США «такая схема» не пройдет: там все последствия будут решаться финансовой компенсацией, сообщает еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

«Для нас важно то, что мы смогли договориться о справедливости по отношению к клиентам из стран Евросоюза», — отмечает она.

Напомним, афера Volkswagen с дизельными двигателями была раскрыта в 2015 году. Выяснилось, что на свои машины компания устанавливала специальное ПО, которое обманывало специалистов надзорных органов, проводивших тесты на выбросы. ПО в десятки раз занижало содержание в выбросах различных вредных газов.