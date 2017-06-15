Гуанчжоу, Китай, 15 июня, 2017, 05:33 — ИА Регнум. Таможня провинции Гуаньдун на юге КНР арестовала 29 подозреваемых в контрабанде красного вина, передает 14 июня агентство «Синьхуа».

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Таможня Хуанпу задержала подозреваемых, которые принадлежали семи контрабандистским группировкам в городах Чжухай, Дунгуан, Гуанчжоу и Шэньчжэнь. В результате спецоперации было изъято 490 тонн контрабандного вина.

Более 450 полицейских приняли участие в рейде, который проводило бюро по борьбе с контрабандой при Главном таможенном управлении КНР.

В марте при анализе таможенной статистики таможня города Хуанпу обнаружила четыре фирмы, подозреваемые в контрабанде красного вина из портов Хуанпу, Гунбэй и Гуанчжоу.

Предварительное расследование показало, что, начиная с 2011 года, на «материк» было ввезено порядка 2 тыс. тонн красного вина из Макао и других мест, что нанесло ущерб в размере порядка 230 млн юаней (около $34 млн). Проводится дальнейшее расследование.