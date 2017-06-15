Москва, 15 июня, 2017, 05:06 — ИА Регнум. Снижение расходов на оборону планируется российским руководством в ближайшие годы, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью кинорежиссеру Оливеру Стоуну на телеканале Showtime.

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Отвечая на вопрос о военных расходах России, президент отметил, что армия должны быть эффективной и современной и при этом компактной. В настоящее время затраты страны на оборону весьма существенны.

«Эти расходы достигли в прошлом году трех с лишним процентов», — отметил он.

Военные расходы в ближайшие три года будут снижены.

«Постепенно это вернется к показателям 2,7−2,8% ВВП в ближайшие три года», — уточнил он.

Напомним, 15 июня на Showtime выйдет последняя серия документального фильма «Интервью с Путиным», записанного Стоуном в течение двух лет. В ходе бесед были затронуты различные вопросы, касающиеся как внутрироссийских, так и международных вопросов.

Во время одной из встреч российский президент отметил, что Москва, видя, что НАТО разворачивает свои вооружения рядом с российскими границами, готова адекватно отвечать на внешние угрозы. При этом он подчеркнул, что для России это не будет слишком затратно.