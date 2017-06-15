Харбин, Китай, 15 июня, 2017, 05:14 — ИА Регнум. Четвертое российско-китайское ЭКСПО открылось в столице китайской провинции Хэйлунцзян — городе Харбине 14 июня, сообщает агентство «Синьхуа».

Travelask.ru Харбин

Пятидневное мероприятие является важнейшей платформой развития двусторонних экономических отношений и развития торговли. Мероприятие проводится совместно Министерством торговли КНР, Хэйлунцзянским провинциальным правительством и Министерством экономического развития, а также Министерством промышленности и торговли РФ.

В нынешнем году ЭКСПО нацелено на расширение общей платформы в рамках сотрудничества по китайской инициативе «Нового шёлкового пути» и Евразийского экономического союза, заявляет оргкомитет мероприятия.

Свыше 13 тыс. коммерсантов из 74 стран и регионов подали заявку на участие в ЭКСПО. Они займут выставочные площади в размере 86 тыс. кв. метров.

Напомним, что третье российско-китайское ЭКСПО прошло в российском Екатеринбурге в 2016 году.