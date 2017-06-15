Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 15 июня, 2017, 05:16 — ИА Регнум. У незрячих жителей Комсомольска-на-Амуре появился собственный туристический клуб. Городское общество слепых выиграло грант правительства Хабаровского края в размере 700 тысяч рублей. Теперь инвалиды в сопровождении опытных инструкторов могут совершать водные путешествия на собственных байдарках, лодках и катамаранах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Хабаровского края У слепых инвалидов Комсомольска-на-Амуре появился свой туристический клуб

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На средства гранта руководство клуба закупило 2 рафта на 12 посадочных мест каждый, шестиместный катамаран, двухместную байдарку и трехместную лодку, а также другое необходимое оборудование. В течение всего 2016 года члены клуба тщательно готовились к новому событию — изучали маршруты, теорию управления плавсредствами и поведения на воде.

В конце прошлой недели счастливые туристы вышли в свое первое самостоятельное плавание по Амурской протоке и посетили остров Гусиный. 30 незрячих туристов смогли порыбачить, сварили уху и пообедали, посоревновались в перетягивании каната, насладились отдыхом на свежем воздухе.

«Это первый подобный опыт в нашем регионе, а, возможно, и на Дальнем Востоке. Надо понимать, что организовать такой клуб было очень непросто, его создатели долго готовились и тренировались. Мы тоже поддержали туристов — помогли добраться до места высадки, надеть спасательные жилеты, упаковать вещи в водонепроницаемые пакеты», — рассказала главный специалист КГКУ «Центр социальной поддержки населения по г. Комсомольску-на-Амуре» Ирина Григоренко.

В планах у слепых туристов города Юности — совершить за лето еще не менее 10 путешествий, организовать этнографические, экологические и археологические туры.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года власти Хабаровского края приняли решение продлить региональную программу «Доступная среда» до 2020 года. За 4 года действия программы в Хабаровском крае ее услугами смогли воспользоваться 7 тысяч инвалидов. Общий объем финансирования составил более 740 млн рублей. До 2020 года региональные власти рассчитывают выполнить все мероприятия, необходимые для создания действительно доступной среды для граждан с ограниченными возможностями.