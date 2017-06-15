Гибель десятков беженцев, задохнувшихся в фургоне, можно было предотвратить
Вена, 15 июня, 2017, 04:54 — ИА Регнум. Гибель 71 беженца, которые задохнулись в фургоне и были брошены в запертом кузове на австрийском автобане 27 августа 2015 года, можно было предотвратить, сообщает 15 июня Die Tagesschau.
Об этом свидетельствуют записи телефонных разговоров контрабандистов, нелегально перевозивших предположительно сирийских беженцев из Венгрии в Германию.
Немецкие информационные агентства Der NDR, Der WDR, Süddeutsche Zeitung получили в записи «закулисных игроков» в лице венгерских полицейских, которые прослушивали перевозчиков.
На записях, сделанных за две недели до перевозки беженцев, были слышны голоса контрабандистов, которые обсуждали план действий.
«Что я буду делать, если они будут стучать, а на границе нас застанут полицейские?»
«В кузове не будет воздуха, я на 100% уверен, но тебе нужно будет продолжать движение, чтобы тебя не поймали».
Получена также запись в день самой поездки, где слышно, как водитель жалуется на взбунтовавшихся беженцев:
«Они так сильно стучат, наверняка, у них заканчивается воздух».
«Мы не сможем остановиться на заправке, чтоб дать им воды, они в панике выбегут, нас поймают».
«Продолжай движение, несмотря ни на что».
«Если они умрут, оставьте их в лесу в Германии».
Венгерские полицейские могли предотвратить нелегальную поездку и смерть 71 человека, однако не предприняли никаких мер, а в день «массового убийства» переговоры контрабандистов не прослушивались, шла только запись, пишет издание.
21 июня в Венгрии начнется процесс против 11 человек, которые обвиняются в тяжком преступлении, в том числе четверо — в убийстве.
Напомним, 27 августа на обочине в Австрии был найден грузовик с 71 задохнувшимся беженцем: водитель бросил людей погибать.