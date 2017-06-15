Вена, 15 июня, 2017, 04:54 — ИА Регнум. Гибель 71 беженца, которые задохнулись в фургоне и были брошены в запертом кузове на австрийском автобане 27 августа 2015 года, можно было предотвратить, сообщает 15 июня Die Tagesschau.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы в ЕС

Об этом свидетельствуют записи телефонных разговоров контрабандистов, нелегально перевозивших предположительно сирийских беженцев из Венгрии в Германию.

Немецкие информационные агентства Der NDR, Der WDR, Süddeutsche Zeitung получили в записи «закулисных игроков» в лице венгерских полицейских, которые прослушивали перевозчиков.

На записях, сделанных за две недели до перевозки беженцев, были слышны голоса контрабандистов, которые обсуждали план действий.

«Что я буду делать, если они будут стучать, а на границе нас застанут полицейские?»

«В кузове не будет воздуха, я на 100% уверен, но тебе нужно будет продолжать движение, чтобы тебя не поймали».

Получена также запись в день самой поездки, где слышно, как водитель жалуется на взбунтовавшихся беженцев:

«Они так сильно стучат, наверняка, у них заканчивается воздух».

«Мы не сможем остановиться на заправке, чтоб дать им воды, они в панике выбегут, нас поймают».

«Продолжай движение, несмотря ни на что».

«Если они умрут, оставьте их в лесу в Германии».

Венгерские полицейские могли предотвратить нелегальную поездку и смерть 71 человека, однако не предприняли никаких мер, а в день «массового убийства» переговоры контрабандистов не прослушивались, шла только запись, пишет издание.

21 июня в Венгрии начнется процесс против 11 человек, которые обвиняются в тяжком преступлении, в том числе четверо — в убийстве.

Напомним, 27 августа на обочине в Австрии был найден грузовик с 71 задохнувшимся беженцем: водитель бросил людей погибать.