Чита, 15 июня, 2017, 04:49 — ИА Регнум. Купание в затопленных шахтах поселка Харанор Борзинского района (Забайкальский край) обернулось трагедией: накануне там утонула 12-летняя девочка. Еще двоих тонувших детей удалось спасти. Об этом пишет Забмедиа.

Карта74.рф Поликарповский пруд

«Дети втроем шли, за руки держались. Они купались на затопленных шахтах. Там, видимо, резкий обрыв под водой. Одна девочка выплыла сама, еще одного мальчика спас подросток, который был на берегу. А девочка утонула», — сообщил очевидец в рамках акции «Народный корреспондент».

В ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю подтвердили, что поиски ребенка пока не принесли результатов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще одна трагедия с детьми произошла в ночь с 13 на 14 июня в Поликарповском пруду города Миасса Челябинской области. Там утонули два 8-летних друга. Тела детей удалось обнаружить лишь после сброса воды.

В Костроме в реке Белилка 12 июня утонул 14-летний подросток.

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