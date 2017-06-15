Вашингтон, 15 июня, 2017, 04:24 — ИА Регнум. Возможность изменения санкций для выстраивания наиболее выгодного для Вашингтона диалога с Москвой должна быть предоставлена американскому президенту Дональду Трампу, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на слушаниях в палате представителей.

Вашингтон

«Я бы призывал Конгресс США гарантировать, чтобы любое законодательство обеспечивало президенту гибкость, позволяющую регулировать санкции, чтобы удовлетворять потребности вечно меняющейся дипломатической ситуации», — сказал он.

Тиллерсон пояснил, что при необходимости Трамп должен иметь возможность «повысить температуру», но при этом важным является поддержание продуктивного диалога с Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тиллерсон считает, что отношения Вашингтона с Москвой дошли до весьма низкого уровня, и пора их улучшать. При этом на «перезагрузку» рассчитывать не приходится.

По словам госсекретаря, Трамп настроен на прогресс в российско-американских отношениях, но не выходя за пределы американских интересов.

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В то же время по поводу санкций Тиллерсон заявил, что они являются эффективным инструментом в «диалоге с Россией», но односторонние санкции в отношении Москвы не так эффективны, как многосторонние. Не только Вашингтон должен вводить санкции: к этому следует подключать и союзников США — чтобы о они «несли ответственность».