Углегорск, Сахалинская область, 15 июня, 2017, 04:35 — ИА Регнум. Судьба последней угольной шахты Сахалина — «Ударновской» — решена окончательно: на предприятии назначен конкурсный управляющий, оно перешло на ограниченный режим энергопотребления, необходимый лишь для поддержания шахты в безаварийном состоянии, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Режим ограниченного электропотребления — следствие огромной просроченной задолженности, в размере 88 млн рублей, которую накопила шахта. Оплату собственники шахты не осуществляли в течение 1,5 лет.

Остановка «Ударновской» вызвана еще и тем, что предприятие не заключило договор на горноспасательное обслуживание с филиалом «Сахалинского военизированного горноспасательного отряда» ФГУП «Военизированной горноспасательной части», — сообщила газета «Углегорские новости».

В настоящее время на «Ударновской» назначен конкурсный управляющий. Следующим шагом станет ликвидация шахты.

В связи с тем, что ликвидация шахты — процесс длительный и дорогостоящий, администрация предприятия обратилась в правительство Сахалинской области с просьбой о помощи в проведении ликвидационных мероприятий и определении источников финансирования для оплаты потребляемой электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, шахта «Ударновская» — последняя угольная шахта Сахалина. Предприятие на протяжении нескольких лет испытывает трудности — добывать уголь в шахте стало не только крайне невыгодно, но и крайне опасно. По словам специалистов «Ударновской» в последнее время шахтеров в забой отправляли как на передовую, без гарантий, что люди вернутся живыми: кровля падает, оборудование изношено, очень сложные горно-геологические условия. На протяжении длительно периода правительство области пыталось шахту спасать. В 2014—2015 годах областной бюджет выделил «Ударновской» 870 млн рублей. Эти средства позволили продержаться 2 года. Но сегодня долг шахты составляет 700 млн рублей. Шахта «Ударновская» добывала уголь с 1924 года. Правительство Сахалинской области заверило шахтеров, что все они будут трудоустроены на предприятиях региона, преимущественно в угольной отрасли. На время переобучения люди будут получать пособие.