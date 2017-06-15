Владивосток, 15 июня, 2017, 04:25 — ИА Регнум. Российское гражданство является почётным званием, поэтому при его получении человек должен принимать присягу на верность России. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил директор РНОЦ миграционных процессов и технологий Приморского филиала РАНХиГС Сергей Пушкарёв. Однако текст такой присяги, по его мнению, не должен походить на вариант, предложенный лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

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«Российское гражданство — это почётное звание. Если человек, даже вступая в пионеры, принимал присягу, в армии принимают присягу, то почему, получая российское гражданство, человек не должен принять присягу на верность России?» — отметил эксперт.

«Российское гражданство надо носить с почётом, уважением и получать его не просто так. Многие говорят, что им нужно получить российский паспорт, да им нужно получить российское гражданство, стать гражданином России и гордиться. — добавил Сергей Пушкарёв. — Я к этому отношусь положительно, только текст должен быть очень лаконичным, чётким и понятным, не таким, как у Жириновского».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня президент РФ Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ. Накануне, 14 июня, в Госдуме объявили конкурс на лучший текст присяги. Свои версии уже озвучили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и зампред Госдумы Ирина Яровая.