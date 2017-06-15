Лондон, 15 июня, 2017, 04:02 — ИА Регнум. 12 человек стали жертвами возгорания в жилом доме в Лондоне, пишет 14 июня Die Tagesschau.

Пожар

«Число погибших, к сожалению, продолжает расти, 12 человек — это не окончательные данные», — передает начальник полиции Стюарт Канди.

Местные СМИ передают, что спасательные операции могут длиться еще несколько дней.

В больницу были доставлены более 70 человек, 18 из них находятся в очень тяжелом состоянии.

Мэр города Садик Хан выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Пожарные передают, что пожар 14 июня — беспрецедентный случай.

Строительная компания Rydon, ответственная за реконструкцию дома Grenfell Towers с 2014 по 2016 год, никак не комментируют случившееся, добавляет издание.

Напомним, в 01:00 по местному времени в столице Соединенного Королевства Лондоне, в районе Северный Кенсингтон произошло возгорание дома Grenfell Tower.

Подробности трагедии в настоящий момент не сообщаются, однако некоторые СМИ отмечали, что причиной пожара стал взрыв.