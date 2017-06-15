Вашингтон, 15 июня, 2017, 03:57 — ИА Регнум. Улучшение отношений Вашингтона с Москвой не будет выходить за пределы интересов американского народа, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на слушаниях в палате представителей.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

«Я бы не ждал, что президент [США Дональд Трамп] будет предпринимать что-то, кроме попыток восстановить отношения в тех направлениях, которые отвечают интересам американского народа», — уточнил он.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли какая-то «перезагрузка» в отношениях с российским президентом Владимиром Путиным, госсекретарь отметил, что вряд ли «что-то можно перезагрузить».

«Мы находимся там, где мы находимся», — констатировал американский деятель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июня Тиллерсон в сенате во время слушаний в комитете по иностранным делам заявил, что двусторонние отношения Вашингтона и Москвы отличаются беспрецедентно низким уровнем и регрессируют. При этом Вашингтон намерен изменить ситуацию.

Тиллерсон утверждает, что команда Трампа хотела бы улучшить отношения: «Нашей целью является их стабилизация».

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