Биробиджан, 15 июня, 2017, 03:35 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области с начала 2017 года зарегистрирован резкий спад цен на свежие огурцы: разница между январскими и июньскими ценами составляет 117 рублей. Столь стремительного роста цен на продукты питания не наблюдается, однако здесь можно выделить подорожание сметаны, рыбы, колбасы и ряда овощей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Еврстат.

Unsplash Огурцы

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Говядина с начала 2017 года подорожала на 6,11 рубля и стоит сегодня 339,48 рубля за килограмм, полукопчнёная колбаса подорожала на 15,16 рубля до 459,56 рубля, мороженая рыба — на 10,48 рубля до 111,42 рубля.

Цены на сливочное масло в среднем выросли на 7 рубля, за килограмм просят около 602 рублей. Подсолнечное масло подорожало на 5,56 рубля и стоит 107,04 рубля. Цены на молоко поднялись незначительно — в пределах 1 рубля. Сметана подорожала на 17,27 рубля до 228,62 рубля, творог и сыры — рост в пределах 7 рублей.

Стоимость картофеля к лету выросла более чем на 10 рублей и сегодня составляет 42,18 рубля за килограмм, капуста подорожала на 4 рубля до 34 рублей, репчатый лук — на 10,62 рубля до 40,5 рубля.

Стоимости свинины снизилась на 9,77 рубля до 291,73 рубля, куры подешевели на 10,43 рубля до 165,70 рубля, куриные яйца — на 16,67 рубля до 60,14 рубля, сахар — на 8 рублей до 46,49 рубля за килограмм, гречка — на 20 рублей до 70 рублей.

За шесть месяцев 2017 года стоимость огурцов снизилась на 117,25 рубля и сегодня составляет 79,21 рубля, помидоров — на 52,19 рубля до 111,29 рубля.

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Как сообщало ИА REGNUM, за 2016 год индекс потребительских цен на товары и услуги в Еврейской автономной области составил 106,7%. Стоимость минимального набора продуктов питания на конец года увеличилась на 3,2% до 4607,65 рубля. Продовольственные товары выросли в цене на 5,6%.