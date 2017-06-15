Пекин, 15 июня, 2017, 03:25 — ИА Регнум. Пресс-секретарь МИД КНР заявил, что Тайвань окажется в тупике, если будет отрицать Консенсус 1992 года, согласно которому, как утверждает Китай, Тайвань является частью КНР, передает 14 июня агентство «Синьхуа».

Globustur.spb.ru Тайбэй. Тайвань

Лу Кан отметил во время рядовой пресс-конференции, отвечая на вопрос об установлении дипломатических отношений между КНР и Панамой, что само событие означает конец «дипломатического перемирия» между китайским «материком» и Тайванем.

«Принцип «одного Китая» не только отвечает базовым интересам Китая и патриотическим чувствами более 1,3 млрд китайцев, он также является предварительным условием и политическим фундаментом развития отношений между Китаем и другими странами», — заявил Лу.

Подчеркивая, что Китай заводит все новых и новых друзей, Лу отметил, что у Тайваня «нет выхода» кроме как принять или отвергнуть Консенсус 1992 года.

Только признание консенсуса может привести к мирному развитию двусторонних отношений по оба берега пролива, закончил Лу.

Напомним, что согласно Консенсусу 1992 года, заключенному между Китайской Народной Республикой и Китайской Республикой (Тайвань), признается только существование «одного Китая», однако каждая из сторон трактует это по-своему.

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