Петропавловск-Камчатский, 15 июня, 2017, 03:19 — ИА Регнум. На Камчатке пепел от вулкана Шивелуч, на котором сегодня утром, 15 июня был зафиксирован выброс на 12 км, ветром принесло еще в два населенных пункта — поселок Козыревск и село Майское. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона, пока там выпало до 1 мм пепла.

Снимок в инфракрасных цветах пирокластического потока, сошедшего с вулкана Шивелуч

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Тем временем, в поселке Ключи, который находится в 50 км от исполина, где жители первыми ощутили на себе пеплопад, выпало уже 3 мм. Там выпадение прекратилось. При этом, как отмечают в МЧС, специалисты Роспотребнадзора начали мониторинг воздуха.

«На случай усиления пеплопада в Козыревске и в Майском, имеется достаточное количество респираторов и ватно-марлевых повязок. При необходимости они будут выданы жителям поселка. Жизнедеятельность населения во всех поселках, где зафиксировано выпадение пепла, не нарушена», — отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, после выброса пепла на вулкане облако разделилось на два шлейфа — один протянулся в северо-восточном направлении от вулкана — в Карагинский залив, второе облако распространяется в южном направлении от исполина.

Не исключена вероятность того, что пепловое облако, которое двигается на юг, может достичь сёл Мильково и Атласово Мильковского района. Пепловое облако, идущее в Карагинский залив, может достичь посёлка Усть-Камчатск и села Ивашка Карагинского района.