Вашингтон, 15 июня, 2017, 03:11 — ИА Регнум. Попытки, которые, возможно, предпринимал американский президент Дональд Трамп, чтобы помешать расследованию «вмешательства России» в президентские выборы в США, расследует спецпрокурор Роберт Мюллер, пишет газета Washington Post.

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По данным источников издания, Мюллер в ходе разбирательства «связей Трампом с Москвой» проводит допрос «высокопоставленных сотрудников разведки».

В частности, спецпрокурор говорил с директором АНБ Майком Роджерсом и отставным заместителем директора АНБ Ридардом Леджитом. Кроме того, информацию Мюллеру предоставлял директор Национально разведки Дэн Коутс.

Точное количество допрошенных лиц не оглашается Расследование ведется «тайно».

В ходе расследования выяснилось, что уже после увольнения бывшего директора ФБР Джеймса Коми он заверил президента, что тот «лично под следствием не находится».

Сам факт разглашения информации о существовании такого расследования в администрации Трампа осуждают. Адвокат президента Марк Коралло заявил следующее:

«Утечка информации ФБР о президенте возмутительна, непростительна и незаконна».

Напомним, Коми был уволен с должности директора ФБР 9 мая 2017 года. В ходе слушаний он заявил, что считает причиной своего снятия с должности главы ФБР расследование о «вмешательстве России в американские выборы», якобы в результате которого Трамп пришел к власти.

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17 мая 2017 года Мюллер, 6-й директор ФБР, был назначен американским министерством юстиции на должность спецпрокурора для расследования возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Мюллеру поручено расследовать «попытки» Москвы вмешиваться выборы и все связи и взаимодействия между Россией и фигурами, связанными с предвыборным штабом Трампа.

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14 июня председатель юридического комитета американского сената Чак Грассли заявил, что степень обоснованности решения Трампа об увольнении Коми будет проверена.