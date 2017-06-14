Пекин, 15 июня, 2017, 02:59 — ИА Регнум. Китай и Россия провели первый диалог по инновациям в Пекине 13 июня, в рамках которого страны договорились усилить сотрудничества в сфере инноваций и предпринимательства, передает агентство «Синьхуа».

Takungpao.com Пекин. КНР

Диалог проводился совместно с Министерством науки и технологий КНР, а также Министерством экономического развития РФ.

«Целью встречи стало обсуждение и изучение политической поддержки по инновационному развитию, а также продвижение сотрудничества между малым предпринимательством, малым и средним бизнесом в сфере технологий и рынков капитала», — заявил заместитель министра науки и технологий КНР Хуан Вэй.

«Встреча даст новые возможности согласования проектов «Нового шелкового пути» и Евразийского экономического союза» — отметил замминистра экономического развития РФ Олег Фомичев.

Порядка 200 представителей из Китая и России, среди которых были чиновники и работники исследовательских институтов, приняли участие в обсуждениях.

Напомним, что Китай ранее высказывал инициативу интеграции проектов «Нового шелкового пути» и Евразийского экономического союза во имя мультипликации выгод этих двух интеграционных начинаний.