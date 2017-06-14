Киев, 15 июня, 2017, 02:40 — ИА Регнум. Встреча украинского президента Петра Порошенко с главой США Дональдом Трампом состоится, сообщил журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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«Встреча состоится, конечно, мы ее готовим, — сказал он. — Но мы должны выдержать интригу».

Климкин не назвал дату встречи, пообещав, что свет на ситуацию прольет в ближайшее время пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко. Сейчас Киев работает над подготовкой к предстоящему событию.

По словам Климкина, на встрече Трампа с украинским коллегой будут обсуждаться темы двусторонних отношений, Минских соглашений и реформ, которые Киев должен продолжать. Одной из проблем, предназначенных для обсуждения, является взаимодействие Киева и Вашингтона по вопросам безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские СМИ со ссылкой на администрацию Порошенко распространили информацию, согласно которой украинский президент на следующей неделе отправится в Вашингтон для встречи с Трампом. Подчеркивалось, что «речь идет о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон».

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Отметим, что за все время, прошедшее с момента вступления Трампа в должность, контакты между президентом США и его украинским коллегой осуществлялись только по телефону.