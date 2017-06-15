Воронеж, 15 июня, 2017, 08:58 — ИА Регнум. В Воронеже завершился Платоновский фестиваль, состоявшийся уже в седьмой раз. Мероприятия в рамках одного из крупнейших в России фестивалей искусств проходили почти две недели — со 2 по 14 июня.

Марина Каширская ИА REGNUM Выступление голландского уличного театра на Советской площади

Марина Каширская ИА REGNUM Уличный театр Close-Act (Нидерланды)

По традиции, программа фестиваля была разделена на несколько направлений: театр, музыка, литература и выставки. Открытием фестиваля стала премьера оперы «Родина электричества» Глеба Сидельникова в постановке режиссера воронежского Камерного театра, худрука фестиваля Михаил Бычкова по рассказу Андрея Платонова, а в последний день работы состоялась российская премьера итальянского танцевального спектакля «Ария». Всего на фестивале показали 11 спектаклей и провели 13 концертов. Была представлена и программа «Театр+», в которую вошли лекции о театральном искусстве, обсуждения постановок, читки современной драматургии и спектакли, не вошедшие в основную программу Платоновского фестиваля. Также в программе были кинопоказы, лекции, встречи с писателями, поэтами и драматургами, эстафета-чтение, поэтические выступления.

Марина Каширская ИА REGNUM Больше всего представление впечатлило детей

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В Воронежском художественном музее имени Крамского в рамках фестиваля проходили три выставки: работы Александра Тышлера — художника и классика сценографии, живопись Сергея Романовича, а также спецпроект «Видеть невидимое» — первая в России выставка тактильных картин для незрячих людей. В выставочном зале на улице Кирова разместили выставку, посвященную взаимодействию режиссера Всеволода Мейерхольда и сценографического пространства, созданного художниками для его спектаклей.

Марина Каширская ИА REGNUM Выставка «Видеть невидимое» в музее им. Крамского

В арт-центре «Коммуна» работала выставка российского видео-арта «Смотри на людей» из Московского музея современного искусства и выставка работа Павла Пепперштейна «Супрематические исследования древнегреческих мифов», в которую вошли репродукции 14 работ по мотивам древнегреческих мифов. Пространство арт-центра украшала цитата Платонова: «Искусство есть такая сила, которая развяжет этот мир от его законов и превратит его в то, чем он сам хочет быть и каким хочет его иметь человек». «Коммуна» закрылась после 14 июня, но другие выставки будут работать еще некоторое время.

Марина Каширская ИА REGNUM Книжная ярмарка на Советской площади

Выставки, концерты и спектакли в Воронеж привезли из Москвы и Санкт-Петербурга, Польши, Венгрии, Нидерландов, Аргентины, Франции, Германии, Великобритании, Норвегии, Италии, Израиля, Белоруссии, Гамбии, Японии и Исландии. В фестивале принимали участие представители 17 стран.

Марина Каширская ИА REGNUM Выставка «Сергей Романович: Делать живопись, которая остается» в музее им. Крамского

Традиционная книжная выставка проходила с 10 по 13 июня на Советской площади, вопреки непогоде. Зрелищной кульминацией фестиваля стал театральный парад «Летние огни», впервые проходивший не днем, а после заката. Уличные театры давали представления с 10 по 13 июня. Больше всего зрителей — почти 20 тысяч человек — собралось на площади Ленина 12 июня, где свои номера представили уличные театры из Нидерландов, Германии и Франции.

Марина Каширская ИА REGNUM Создатели постановки – Адам Рид и Федор Макаров

Справка ИА REGNUM. Фестиваль, названный именем выдающегося воронежца, писателя Андрея Платонова, проводится с 2011 года под руководством режиссера, худрука Воронежского камерного театра Михаила Бычкова и при поддержке губернатора Воронежской области. В специальную «Платоновскую программу» организаторы включают спектакли, созданные на основе произведений писателя, а также искусство, созвучное духу и эпохе Андрея Платонова.

Марина Каширская ИА REGNUM «Супрематические исследования древнегреческих мифов», выставка репродукций работ Павла Пепперштейна

Программа фестиваля разворачивается на всех театральных и концертных сценах Воронежа, в выставочных залах и галереях. Среди площадок — парк перед Дворцом принцессы Ольденбургской в Рамони, арт-центр «Коммуна» в здании бывшей типографии газеты «Коммуна», где работал Андрей Платонов, и пляж мелового карьера Белый колодец, где проходят концерты Музыки мира.

Марина Каширская ИА REGNUM Сара Мариэль Гауп поет в жанре йойка — традиционного горлового пения.

В 2016 году мероприятия посетили более 77 тысяч зрителей. Фестиваль назвали одним из самых значительных российских культурных форумов, а Воронеж в июне — культурной столицей России.

Марина Каширская ИА REGNUM Выставка «Мейерхольд и художники. Пространство игры»

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