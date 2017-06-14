Веллингтон, 15 июня, 2017, 02:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Новой Зеландии назвал имена нового посла страны в Китае и нового генерального консула в Гонконге, передает 14 июня агентство «Синьхуа».

Christoph Strässler Флаг Новой Зеландии

Клэр Фирнли, которая до настоящего момент являлась послом Новой Зеландии в Южной Корее и бывшим генеральным консулом в Шанхае была назначена послом страны в Китай.

«Отношения Новой Зеландии с Китаем являются одними из самых важных. За прошедшие 45 лет они расширились на различные сферы сотрудничества: экономики, торговли, климата, обороны, закона, культуры и образования», — заявил глава МИД Новой Зеландии Джерри Браунли.

«Наше соглашение о свободной торговле стало невероятным успехом развития торговых отношений между странами, которая утроилась с 2008 года», — заявил Браунли, добавив, что дипломатические присутствие Новой Зеландии в Китае разительно выросло за прошедшие годы.

Браунли также заявил о назначении Карла Уоркера в качестве следующего генерального консула в Специальном административном районе Гонконг.

Напонмим, что Китай и Новая Зеландия подтвердили свою приверженность принципам глобализации и свободной торговли. Кроме того, Народный банк Китая и новозеландский Центробанк опубликовали совместное заявление, согласно которому стороны договорились продлить действующее соглашение о валютных сделках.