Москва, 15 июня, 2017, 02:16 — ИА Регнум. Контакты с Москвой по ситуации на Украине во время президентства в США Барака Обамы постоянно поддерживались, заявил российский президент Владимир Путин в интервью кинорежиссеру Оливеру Стоуну на телеканале Showtime.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Бараком Обамой

«Можно сказать, что мы постоянно были в контакте, по телефону», — сообщил президент РФ.

Президент подчеркнул, что, хотя его видение ситуации на Украине отличалось от видения американского коллеги, между ними всегда сохранялся «неконфронтационный, заинтересованный диалог».

В фильме приводится отрывок из интервью Стоуна с Путиным, записанный в 2015 году, когда Обама был президентом.

«Все-таки этот президент, во всяком случае, мне так кажется, тоже думает и оценивает реальную ситуацию, с чем-то соглашается, с чем-то не соглашается», — сказал глава России.

По его оценке, диалог был полезным, точки соприкосновения по некоторым непростым вопросам находить удавалось. И это при том, что Москва и Вашингтон всегда видели причины украинского кризиса по-разному.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в документальном фильме Стоуна «Интервью с Путиным» российский президент заявил: Вашингтон боится сближения Москвы и Киева, потому что в США считают, что это дало бы российской стороне большие возможности. Философия американских властей — «ни в коем случае не допустить сближения Украины и России».