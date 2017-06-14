Москва, 15 июня, 2017, 02:32 — ИА Регнум. Читайте также: Сенат Конгресса США одобрил законопроект об ужесточении санкций против РФ

Eurasian Women's Forum Валентина Матвиенко

«Вмешательства в дела государств — это не проблема России. Это, к сожалению, за последние годы установившаяся практика ряда государств, — отметила спикер Совфеда. — Сегодня, когда разжигается в мире антироссийская истерия, очень важно заботиться о сохранении своего суверенитета. Наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны кровь проливали, чтобы не допустить порабощения страны, чтобы сохранить наш национальный суверенитет. Сегодня мы тем более не имеем права позволить кому-либо посягать на наш суверенитет».

«На самом деле вмешательство во внутренние дела России идёт многовекторное, закачиваются огромные деньги, ежегодно от 70 до 90 млрд рублей направляется в Россию на политическую деятельность. Не на благотворительную, не на поддержку здравоохранения, культуры, именно на политическую деятельность», — добавила Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 июня, Сенат Конгресса США одобрил законопроект о расширении санкций в отношении России и закреплении их на уровне закона США. Указанный законопроект в январе 2017 года внесли в Конгресс сенаторы Линдси Грэм, Джон Маккейн, Бенджамин Кардин.