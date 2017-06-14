Москва, 15 июня, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Заявление американского сенатора Линдси Грэма о вероятном предательстве демократии со стороны президента Дональда Трампа является прямым проявлением неомаккартизма. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 озвучил член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк.

Американский сенатор-республиканец Джозеф Маккарти

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«Если говорить про саму фразу, которая была сформулирована Грэмом, я считаю, что это прямое проявление неомаккартизма — охоты на ведьм. Условно говоря, тот, кто не с нами, тот против нас. Никаких других вариантов просто не предполагается, — считает депутат ГД. — Я думаю, это движение, которое есть сейчас, абсолютно тупиковое. Тиллерсон не случайно открытым текстом говорит, что во всех международных контактах и в Европе, и в Азии, и на Ближнем Востоке их просят нормализовать отношения с Россией, потому что без России невозможно решение существующих международных конфликтов и проблем».

Как сообщало ИА REGNUM, сенат Конгресса США накануне, 14 июня, одобрил законопроект о расширении санкций в отношении Российской Федерации и закреплении их на уровне закона США. Один из инициаторов законопроекта, сенатор Линдси Грэм заявил, что в случае если президент Дональд Трамп не подпишет указанный законопроект, чтобы наказать Россию, он предаст демократию.