Брюссель, 15 июня, 2017, 01:48 — ИА Регнум. Мобильный роуминг для всех граждан стран Европейского союза отменен с 15 июня, сообщается в обнародованном заявлении Европейской комиссии.

Мобильная связь

«Отныне граждане, которые путешествуют в пределах ЕС, смогут звонить, писать и общаться через мобильные устройства по той же цене, что и в домашних условиях», — говорится в заявлении.

Уточняется, что мобильный роуминг при въезде в ЕС сохраняется для граждан остальных стран, не входящих в союз. В том числе и для Швейцарии.

При этом отмена роуминга распространяется на Великобританию (проголосовавшую в 2016 году за выход из состава ЕС). Кроме того, роуминг не будет действовать в трех странах Шенгенской зоны, не входящих в ЕС — в Норвегии, Исландии и Лихтенштейне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года источник в Европейском парламенте заявил, что роуминг для абонентов на территории ЕС будет отменен с 15 июня. Это решение стало итогом обсуждений членов Европейского парламента, Европейского совета и ЕК.

Тогда же было сказано, что тарифы, которые операторы мобильной связи планируют применять между собой для предоставления услуг роуминга, будут ниже на 90% по сравнению с действующими. При этом отмечалось, что тарифы не могут быть сильно низкими, поскольку операторам посещаемой страны необходимо восстанавливать свои расходы без увеличения розничных цен.