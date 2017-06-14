Петропавловск-Камчатский, 15 июня, 2017, 01:45 — ИА Регнум. На Камчатке самый северный действующий вулкан региона — Шивелуч, выбросил большой столб пепла, высота которого достигла 12 км. Это, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM вулканологи, один из крупнейших выбросов на исполине за последнее время.

Volkstat.ru Пепел от вулкана

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При этом, как рассказали в МЧС региона, ветром пепел понесло от исполина в юго-западном и северо-восточном направлениях. В результате небольшое количество пепла выпало в поселке Ключи, который находится в 50 км от вулкана. О начале пеплопада население оповестили с помощью громкоговорителей.

«Жителям поселка даны рекомендации по правилам поведения во время пеплопада. На случай усиления пеплопада, в населенном пункте имеется достаточное количество респираторов. При необходимости они будут выданы жителям поселка», — сказали в МЧС.

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Спасатели не исключили, что пепловое облако может достичь и других населенных пунктов Усть-Камчатского и Мильковского районов. Жителям этих районов рекомендуется при выпадении пепла по возможности не выходить на улицу.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня после выброса на Шивелуче в Ключах также выпал пепел. За 1 час выпало около 48 гр. на кв. метр. Пепел выпадал со слабым дождём.

Отметим, что такое количество пепла не представляет серьезной опасности для людей, но специалисты все же рекомендуют закрывать окна в домах, а по улице передвигаться в медицинских масках.