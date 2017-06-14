Китай наложил временные санкции на гражданскую авиацию ОАЭ
Пекин, 15 июня, 2017, 01:29 — ИА Регнум. Китайский орган, регулирующий сектор гражданской авиации, временно ограничил для ОАЭ создание новых направлений и рейсов в Китай на шесть месяцев после того, как на двух их рейсах была зафиксирована небезопасная эксплуатация, передает 15 июня агентство «Синьхуа».
Администрация гражданской авиации Китая (CAAC) также наложила штраф в размере 29 тыс. юаней (более $4 тыс.) на одну из авиакомпаний.
Два не связанных инцидента произошли 17 апреля и 18 мая 2017 года в воздушном пространстве города Урумчи — столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. В первом случае воздушное судно авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов летело на неверно заданной высоте, а во втором — временно потеряло связь с авиадиспетчерами.
CAAC посчитала членов экипажа ответственными за оба инцидента. Сообщается также, что высокопоставленные представители эмиратских авиалиний были вызваны на встречу, однако подробности не оглашаются.
Отметим, что Китай редко прибегает к ограничительным мерам в отношение авиакомпаний других стран. Наоборот, в рамках развития «Нового шелкового» пути периодически появляются новые маршруты, связывающие КНР со странами Ближнего Востока, Африки и Азии.