Пекин, 15 июня, 2017, 01:29 — ИА Регнум. Китайский орган, регулирующий сектор гражданской авиации, временно ограничил для ОАЭ создание новых направлений и рейсов в Китай на шесть месяцев после того, как на двух их рейсах была зафиксирована небезопасная эксплуатация, передает 15 июня агентство «Синьхуа».

Самолет авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов

Администрация гражданской авиации Китая (CAAC) также наложила штраф в размере 29 тыс. юаней (более $4 тыс.) на одну из авиакомпаний.

Два не связанных инцидента произошли 17 апреля и 18 мая 2017 года в воздушном пространстве города Урумчи — столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. В первом случае воздушное судно авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов летело на неверно заданной высоте, а во втором — временно потеряло связь с авиадиспетчерами.

CAAC посчитала членов экипажа ответственными за оба инцидента. Сообщается также, что высокопоставленные представители эмиратских авиалиний были вызваны на встречу, однако подробности не оглашаются.

Отметим, что Китай редко прибегает к ограничительным мерам в отношение авиакомпаний других стран. Наоборот, в рамках развития «Нового шелкового» пути периодически появляются новые маршруты, связывающие КНР со странами Ближнего Востока, Африки и Азии.