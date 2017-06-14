Алтайский край, 16 марта, 2009, 08:49 — ИА Регнум. В Алтайском крае тысячи людей страдают синдромом алкогольной зависимости. Наиболее неблагополучная обстановка, связанная с распространением пьянства и алкоголизма, наблюдается в городах Барнауле, Рубцовске, Шелаболихинском, Каменском, Благовещенском, Павловском, Рубцовском и ряде других районов края.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУВД по региону, за два месяца 2009 года в крае за сбыт алкогольной продукцией, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей к уголовной ответственности привлечено 94 лица, из незаконного оборота изъято 13016 литров спирта и фальсифицированной алкогольной продукции.

Особенно беспокоит рост алкоголизма среди несовершеннолетних. Всего в 2008 году в Алтайском крае зарегистрировано 2684 несовершеннолетних с наркологическими расстройствами, 76,7% составляют дети и подростки, употребляющие алкоголь с вредными последствиями для здоровья. Нельзя не вспомнить о том, что пропавший без вести 15-летний барнаульский школьник, употребив несколько баночек джин-тоника, погиб в феврале 2009 года. Он замерз на улице в снегу.

Отметим, что в 2008 году на одного жителя России приходилось от 20 до 30 литров чистого алкоголя. Потребление пива, к примеру, за последние 15 лет выросло в 5,5 раз (с 15 литров в 1995 году до 81-82 литров в 2008 году). Сегодня два миллиона 348 тысяч россиян считаются алкоголиками.