Москва, 15 июня, 2017, 00:57 — ИА Регнум. Повышение процентной ставки Федеральной резервной системой не окажет на российскую экономику существенно влияния, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.

Kurtis Garbutt Логотип ФРС США

Комментируя принятое в Вашингтоне решение о повышении базовой процентной ставки ФРС до 1−1,25% годовых (с 0,75−1%), Силуанов заявил:

«Решение ФРС — ожидаемое, и оно не окажет существенного влияния на российскую экономику, которая устойчива к конъюнктурным изменениям на сырьевых рынках и рынках капитала».

По словам Силуанова, устойчивость российской экономики обеспечена крепким платежным балансом и существующим бюджетом. Макроэкономические показатели России он оценил как позитивные.

Министр финансов подчеркнул, что инвесторы, в том числе и зарубежные, считают рубль привлекательной валютой. В этой ситуации он не видит оснований для риска оттока капитала из России.

Напомним, 14 июня Федеральная резервная система повысила ключевую ставку с 0,75−1% годовых до 1−1,25%. В течение 2017 года американский регулятор повысил ставку второй раз: в марте он повышал показатель до 0,75−1% с 0,5−0,75%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня аналитик АЛОР брокер Кирилл Яковенко, выступая с прогнозом относительно заседания ФРС, заявил, что, вероятно, до конца недели рубль отправится вниз — к 60,5…61 за доллар в отсутствие поддержки со стороны все еще дешевой нефти.

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