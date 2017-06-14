Кишинёв, 15 июня, 2017, 00:47 — ИА Регнум. Закон о запрете «российской пропаганды», предложенный правящей в Молдавии Демпартией, является «платой» за то, чтобы Запад закрыл глаза на реформу избирательной системы, которую молдавские демократы и социалисты затеяли вопреки негативному отзыву Венецианской комиссии Совета Европы. Об этом заявила лидер парламентской фракции Партии коммунистов Молдавии Инна Шупак, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Что нужно сделать, чтобы заставить западных партнеров закрыть глаза на несоблюдение правящей коалицией негативного отзыва Венецианской комиссии в части изменения избирательной системы? Правильно. Преподнести им на блюдечке закон о запрете российской пропаганды. Мол, мы боремся с российскими танками, а вы разрешите нам использовать «суверенное право» самим решать вопрос о переходе на смешанную систему, даже если Венецианская комиссия выскажется о несвоевременности этого решения. Единственный вопрос — знали ли социалисты, что их партнеры по компромиссу будут использовать такие методы для продвижения смешанной системы?» — заявила Шупак.

В свою очередь лидер оппозиционной Нашей партии Ренато Усатый, находящийся в Москве в связи с преследованием со стороны властей Молдавии, заявил, что, «выдвигая так называемый проект о противодействии иностранной пропаганде, [лидер Демпартии Молдавии Владимир] Плахотнюк делает вид, что идёт по стопам своего друга Порошенко. Но в случае с нашим олигархом есть одна проблема: подразумевая под иностранной пропагандой, прежде всего, российскую, Плахотнюк сам же занимается ретрансляцией «Первого канала». И своим проектом Плахотнюк преследует две цели: с одной стороны, он хочет понравиться американцам, с другой — ищет себе легальную возможность вырезать из эфира «Первого канала» те сюжеты, которые не устраивают лично его, и выдавать это за борьбу с пропагандой», — отметил Усатый.

ИА REGNUM напоминает, что лидер правящей Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк объявил 13 июня о начале жесткой борьбы с российской пропагандой. Предложенная Демпартией инициатива предполагает запрет информационных программ российских телеканалов. В качестве примера Плахотнюк привел Украину, которая приняла самые радикальные меры для борьбы с «российской пропагандой».

Стоит также отметить, что российский «Первый канал» в Молдавии на протяжении многих лет ретранслирует принадлежащий самому Плахотнюку телеканал Prime, и по всем рейтингам он является самым популярным телеканалом в республике. В последние месяцы появилась информация о том, что «Первый канал» решил прекратить сотрудничество с холдингом Плахотнюка и заключить новый контракт на ретрансляцию — предположительно с медиаструктурами, связанными с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Напомним также, что демократы и социалисты совместно инициировали переход к смешанной системе выборов, которая выгодна Демпартии и, по мнению экспертов, позволит им сохранить власть и после парламентских выборов 2018 года. Молдавская оппозиция выступила категорически против избирательной реформы Плахотнюка — Додона.