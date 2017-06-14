Киев, 15 июня, 2017, 00:27 — ИА Регнум. Вопрос с возвратом территорий Донбасса, которые украинские власти считают своими, в Киеве планируют решить законодательным путем: разрабатывается законодательный акт о реинтеграции, сообщили в пресс-службе президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

Украинский президент Петр Порошенко, выступая перед журналистами, заявил, что «российская агрессия» в Донбассе должна быть остановлена военным путем, причем для этого важно задействовать все возможности. Сворачивать в Донбассе военные действия Киев не собирается.

По его словам, Киев работает над законодательным документом по возврату территорий. В разработке участвуют украинские депутаты и эксперты.

«По моему поручению был разработан проект законодательного акта, который называется «О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса», — сказал Порошенко. — Он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима».

Порошенко уточнил, что законопроект базируется на Минских соглашениях. Россия на этом фоне, по мнению киевских властей, должна находиться под западными санкциями.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня первый заместитель лидера фракции «Народный фронт» Андрея Тетерука заявил, что группа депутатов Верховной рады занимается подготовкой законопроекта, предусматривающего замену режима «антитеррористической операции» на юго-востоке страны.

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