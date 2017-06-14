Вашингтон, 15 июня, 2017, 00:14 — ИА Регнум. Юридический комитет сената США планирует проверить подробности и степень обоснованности решения президента США Дональда Трампа об увольнении Джеймса Коми с поста директора ФБР. Такое заявление сделал председатель комитета Чак Грассли на своём сайте.

Lawrence Jackson Сенат США

«Комитет отвечает за проверку любых сообщений о стороннем вмешательстве в ход расследования, проводимых правоохранительными органами», — указано в заявлении Чака Грассли.

В данном случае речь будет идти о проверке обстоятельств «увольнения Коми, вмешательства России», и других громких расследований.

Стоит отметить, что эту проверку Грассли надеется провести в двухпартийном взаимодействии.

Напомним, ранее Джеймс Коми заявил, что считает причиной своего снятия с должности главы ФБР расследование о «вмешательстве России в американские выборы».

Как сообщало ИА REGNUM, с должности главы ФБР Джеймс Коми был уволен 9 мая 2017 года.