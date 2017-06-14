Комрат, Молдавия, 14 июня, 2017, 23:54 — ИА Регнум. Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах выразила озабоченность и сожаление в связи с намерением правящей в Молдавии Демократической партии ввести антироссийскую цензуру под предлогом «борьбы с пропагандой». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы автономии, Влах выразила сожаление, что «политическая сила, ратующая на словах за европейские ценности, в действительности покушается на базовые демократические ценности — свободу слова и доступ к разносторонним источникам информации».

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«Очевидно, что целью данного законопроекта является не мифическая борьба с «внешней угрозой», а ограничение присутствия в аудиовизуальном пространстве российских средств массовой информации и дальнейшее вытеснение из общественно-политической жизни русского языка», — заявила башкан.

В этой связи глава автономии призвала депутатов парламента Молдавии, представляющих Гагаузскую автономию, не поддерживать данный законопроект и приложить все силы для его снятия с повестки дня.

ИА REGNUM отмечает, что четверо депутатов парламента Молдавии являются выходцами из Гагаузии. Трое из них входят во фракцию Демпартии, которая и выступила с антироссийской инициативой, еще один является членов фракции социалистов.

Лидер правящей Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк объявил 13 июня о начале жесткой борьбы с российской пропагандой. Предложенная Демпартией инициатива предполагает запрет информационных программ российских телеканалов. В качестве примера Плахотнюк привел Украину, которая приняла самые радикальные меры для борьбы с «российской пропагандой».

Стоит также отметить, что российский «Первый канал» в Молдавии на протяжении многих лет ретранслирует принадлежащий самому Плахотнюку телеканал Prime, и по всем рейтингам он является самым популярным телеканалом в республике. В последние месяцы появилась информация о том, что «Первый канал» решил прекратить сотрудничество с холдингом Плахотнюка и заключить новый контракт на ретрансляцию — предположительно с медиаструктурами, связанными с президентом Молдавии Игорем Додоном.